Потужний землетрус на південному сході Туреччини забрав десятки життів

Щонайменше 76 людей загинули в понеділок у Туреччині, коли на південному сході країни стався сильний землетрус магнітудою 7,4 бала.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

За даними місцевих чиновників, 23 людини загинули в провінції Малатья, 17 - в Шанлиурфа, сім - в Османіє і шість - в Діярбакирі, хоча кількість жертв може значно зрости через значні руйнування.

Також повідомляють про щонайменше 440 поранених.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій країни, сильний землетрус стався в південній провінції Кахраманмараш.

Турецьке управління з надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що землетрус магнітудою 7,4 стався о 4.17 ранку і був зосереджений в районі Пазарчик.

Підземні поштовхи залягали на глибині 7 кілометрів.

За ним послідував землетрус магнітудою 6,4, що стався на південному сході провінції Газіантеп.

Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався в Газіантепі.

Початковий землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир, і в сусідніх країнах, включаючи Ліван і Сирію.

Президент Реджеп Таїп Ердоган написав у Твіттері побажання одужання громадянам, які постраждали від землетрусу.

Він додав, що AFAD та інші підрозділи "приведені в бойову готовність".

Він зазначив, що в постраждалу від землетрусу провінцію були негайно відправлені рятувальні команди.

"Наше Міністерство внутрішніх справ і Міністерство охорони здоров'я, AFAD, губернаторства провінцій і всі інші установи швидко розпочали свою роботу", – заявив Ердоган.

"Ми також координуємо нашу роботу після землетрусу. Ми сподіваємося, що разом ми подолаємо це лихо якнайшвидше і з найменшими втратами, і ми продовжимо нашу роботу", - сказав міністр внутрішніх справ Туреччини.

During the earthquake in Hatay, flashes were seen in the sky.#BreakingNews Earthquake in Turkey, Center tops Hatay, Malatya, KahramanMaraş,GaziAntep,#Earthquake #Turkey #Emergency #Hatay #Malatya pic.twitter.com/YNfgFGsPSy