Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Потужний землетрус на південному сході Туреччини забрав десятки життів

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 07:57
НАСЛІДКИ ЗЕМЛЕТРУСУ В ТУРЕЧЧИНІ, СКРІН З ВІДЕО

Щонайменше 76 людей загинули в понеділок у Туреччині, коли на південному сході країни стався сильний землетрус магнітудою 7,4 бала.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

За даними місцевих чиновників, 23 людини загинули в провінції Малатья, 17 - в Шанлиурфа, сім - в Османіє і шість - в Діярбакирі, хоча кількість жертв може значно зрости через значні руйнування.

Також повідомляють про щонайменше 440 поранених.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій країни, сильний землетрус стався в південній провінції Кахраманмараш.

 

Турецьке управління з надзвичайних ситуацій (AFAD) повідомило, що землетрус магнітудою 7,4 стався о 4.17 ранку і був зосереджений в районі Пазарчик.

Підземні поштовхи залягали на глибині 7 кілометрів.

ВІДЕО ДНЯ

За ним послідував землетрус магнітудою 6,4, що стався на південному сході провінції Газіантеп.

Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався в Газіантепі.

Початковий землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир, і в сусідніх країнах, включаючи Ліван і Сирію.

Президент Реджеп Таїп Ердоган написав у Твіттері побажання одужання громадянам, які постраждали від землетрусу.

Він додав, що AFAD та інші підрозділи "приведені в бойову готовність".

 

Він зазначив, що в постраждалу від землетрусу провінцію були негайно відправлені рятувальні команди.

"Наше Міністерство внутрішніх справ і Міністерство охорони здоров'я, AFAD, губернаторства провінцій і всі інші установи швидко розпочали свою роботу", – заявив Ердоган.

"Ми також координуємо нашу роботу після землетрусу. Ми сподіваємося, що разом ми подолаємо це лихо якнайшвидше і з найменшими втратами, і ми продовжимо нашу роботу", - сказав міністр внутрішніх справ Туреччини.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу також повідомив, що станом на ранок понеділка в країні сталося шість землетрусів магнітудою понад 6 балів.

Нагадаємо, землетрус в Албанії 2019 року призвів до загибелі 51 людей і численних руйнувань у містах на узбережжі Адріатичного моря, пошкодивши близько 83 000 будівель і фактично зруйнувавши понад 11 000 з них.

Читайте УП В Google News

Теми: Туреччинастихія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоРосіяни обстрілюють Харків, є влучання у центрі – ОВА

фотоРосія посилює вплив на Африку, щоб протистояти звідти Заходу – FT

Зеленський призначив голів трьох ОВА

Загибель двох українців у результаті землетрусу в Туреччині не підтвердилась

фотоОкупанти загубили флешку і засвітили кураторів з ФСБ у Балаклії – "Схеми"

Берлін схвалив поставку Україні 178 танків Leopard 1

Усі новини...
Туреччина
Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 284, понад 2 тисячі поранених
Україна готова надати Туреччині необхідну допомогу після землетрусів – Зеленський
Потужні землетруси, що сколихнули Туреччину, забрали 237 життів у Сирії
Останні новини
03:54
На ТОТ загарбники утискають непідконтрольні їм конфесії – спротив
02:57
Польща відправить Україні третій пакет енергетичної допомоги
02:03
Ворог гатив по Сумщині: 125 прильотів, загинула жінка
01:08
Кулеба обговорив з Блінкеном подальшу військову допомогу Україні
00:28
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 7800 осіб
23:57
В уряді Австрії виступили проти участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2024
23:46
США планують продаж Польщі HIMARS, ATACMS та іншої зброї на $10 млрд
23:37
оновленоРосіяни обстрілюють Харків, є влучання у центрі – ОВА
23:34
У Польщі хочуть щомісяця тренувати два батальйони ЗСУ
23:15
фотоПерший невідомий пацієнт – 7-річний хлопчик. Воєнні історії життя і смерті з лікарні "Охматдит"
Усі новини...