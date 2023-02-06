Рада забрала мандат у нардепа от ОПЗЖ Абрамовича

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Игоря Абрамовича.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины И. Абрамовича".

Детали: За соответствующее решение проголосовали 317 народных избранника.

Для справки: Абрамович в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (номер 14 в списке партии) и был членом одноименной фракции в ВР.

По данным движения Честно, с 24 февраля по 1 июня 2022 года нардеп пропустил все заседания Рады по которым есть данные.

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