Путин способствует коррупции, чтобы успокоить своих политических сторонников – ISW

В Институте изучения войны (ISW) указывают на то, что президент России Владимир Путин внедряет коррупцию с помощью законодательных манипуляций, чтобы "успокоить политических игроков", которые его поддерживают.

Источник: ISW

Детали: Путин продолжает открывать двери для дальнейшей институционализации коррупции в России с помощью законодательных манипуляций. Он подписал указ 6 февраля, который позволяет российским депутатам и сенаторам не публиковать свои доходы в открытом доступе.

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Ранее Путин утвердил указ от 29 декабря 2022 года, который освободил всех российских чиновников, включая военных и правоохранителей, от публичного декларирования доходов.

"Эти два указа, вероятно, являются попыткой Кремля успокоить политических игроков, которые составляют внутреннюю базу поддержки Путина, и, скорее всего, будут продолжать способствовать институционализации коррупции в России", - заключают военные аналитики.

По оценкам украинских официальных лиц, российские войска готовятся начать широкомасштабное решающее наступление на востоке Украины в середине-конце февраля.

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Некоторые пронационалистические лица продолжали выражать скептицизм относительно способности России начать успешное наступление в конце февраля.

Связанный с "Вагнером блогер отметил, что начальник российского Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов имеет ограниченный временной промежуток для начала широкомасштабной наступательной операции в Украине, прежде чем ее будет полностью невозможно осуществить.

Российский террорист Игорь Гиркин, спрогнозировал, что российское решительное наступление не будет успешным, пока Россия не мобилизует больше человеческой силы, а также промышленной и экономической. Гиркин утверждал, что атака без такой мобилизации вскоре достигнет своей кульминации.

Аналитики указывают, что оба наблюдения подчеркивают: российское военное командование, похоже, спешит начать решающее наступление, вероятно, накануне прибытия западной военной помощи и весеннего сезона (с дождями и болатами - ред.) в Украине примерно в апреле, что препятствует российским механизированным маневрам весной 2022 года.

Назначенные Кремлем российские и оккупационные чиновники продолжают внедрять схемы социальных выплат, направленные на детей и подростков в оккупированных районах Украины, с целью укрепления социального контроля и интеграции этих территорий в состав России.

В институте предполагают, что российские чиновники выполняют поручения Путина по созданию на оккупированных территориях Украины ряда социальных учреждений и программ для сбора персональных данных детей, выполнения различных функций социального программирования, направленных на интеграцию оккупированных территорий с использованием псевдогуманитарных организаций, а также создание условий для легитимизации и институционализации депортации и усыновления украинских детей в российские семьи.

Кремль продолжает отказывать Пригожину в легитимности и полномочиях в России. Московский суд отказался признать Пригожина владельцем и основателем ЧВК "Вагнер" после пересмотра иска Пригожина против российского журналиста Алексея Венедиктова 6 февраля.

ISW ранее оценивал, что уменьшение зависимости российских военных от сил "Вагнера" вокруг Бахмута, вероятно, уменьшает влияние Пригожина в ближайшем окружении Кремля.

"Привлекательность Пригожина в российском националистическом информационном пространстве также может снижаться, поскольку он продолжает чрезмерно компенсировать кульминацию атаки Вагнера вокруг Бахмута", - говорится в отчете.

Основные выводы ISW за 6 февраля: