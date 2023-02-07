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Днепропетровщина: враг обесточил насосную станцию, без воды – 9 населенных пунктов

Ольга ГлущенкоВторник, 7 февраля 2023, 07:54
иллюстративное фото с тг Резниченко

В ночь на 7 февраля россияне дважды атаковали из тяжелой артиллерии и РСЗО Никопольский район Днепропетровской области, обесточена одна из насосных станций, в результате чего остались без воды 9 населенных пунктов.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук

Прямая речь: "Из тяжелой артиллерии и РСЗО российские оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде".

Детали: Лукашук сообщил, что обстрелом повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Как следствие - 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.

Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственную постройку, электросети и газопровод.

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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