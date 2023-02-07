Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сейме Польши пока не ожидают встречи Зеленского с Байденом и Дудой

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 15:40

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу, вероятно, в конце февраля, вряд ли состоится встреча президентов Польши, США и Украины.

Об этом заявил председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ничто на это не указывает. Надо честно сказать: если бы это должно было произойти, то мы бы сейчас об этом не говорили", - сказал Фогель.

Реклама:

От визита Байдена в Польшу политик надеется большего участия США и союзников в военной помощи Украине, что позволит быстрее завершить войну.

"Ведь многие лица, также в Капитолии, говорят, что стратегия "капля за каплей: где-то дадим танки, а где-то что-то другое", в целом только продолжает войну", - сказал Фогель.

По его мнению, во время визита Байдена много разговоров будет посвящено июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, а также укреплению восточного фланга Альянса.

ВИДЕО ДНЯ

Телеканал NBC во вторник сообщил, что Байден, вероятно, совершит визит в Польшу в конце февраля, примерно в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

Ранее в канцелярии президента Польши подтвердили, что президент США Джо Байден планирует визит в страну "в ближайшее время".

Темы: ПольшаБайденЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: