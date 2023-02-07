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В Сейме Польши пока не ожидают встречи Зеленского с Байденом и Дудой

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 16:40

Во время визита президента США Джо Байдена в Польшу, вероятно, в конце февраля, вряд ли состоится встреча президентов Польши, США и Украины.

Об этом заявил председатель комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ничто на это не указывает. Надо честно сказать: если бы это должно было произойти, то мы бы сейчас об этом не говорили", - сказал Фогель.

От визита Байдена в Польшу политик надеется большего участия США и союзников в военной помощи Украине, что позволит быстрее завершить войну.

"Ведь многие лица, также в Капитолии, говорят, что стратегия "капля за каплей: где-то дадим танки, а где-то что-то другое", в целом только продолжает войну", - сказал Фогель.

По его мнению, во время визита Байдена много разговоров будет посвящено июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, а также укреплению восточного фланга Альянса.

Телеканал NBC во вторник сообщил, что Байден, вероятно, совершит визит в Польшу в конце февраля, примерно в годовщину начала полномасштабной войны России против Украины.

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Ранее в канцелярии президента Польши подтвердили, что президент США Джо Байден планирует визит в страну "в ближайшее время".

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Темы: ПольшаБайденЗеленский
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