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Россияне задерживают людей, которые продают гривну на оккупированных территориях – ЦНС

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 17:33
ГРИВНА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

Российские оккупанты задерживают валютчиков, которые продают украинскую гривну на оккупированных территориях; у предпринимателей изымают банковские терминалы и штрафуют на сотни тысяч рублей.

Источник: пресс-служба Центра национального сопротивления 

Детали: По информации ЦНС, с 1 января оккупанты начали проводить рейды по магазинам, которые принимают украинскую гривну. Враг также задержал валютчиков, которые осуществляли оборот, а во время обысков – изъял терминалы банков.

Кроме того, за продажу товаров в украинской валюте предусмотрен штраф 300 тысяч рублей (154 тысячи грн).

Сопротивление сообщает, что россияне хотят сделать жителей оккупированных территорий зависимыми от рубля, чтобы таким образом усилить паспортизацию, так как именно паспорт является необходимым условием получения выплат.

В то же время, как отмечает ЦНС, украинцы на временно оккупированных территориях отказываются пользоваться рублем и игнорируют запрет обращения гривны.

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Что этому предшествовало:

  • 25 июля российские медиа сообщили, что "власти" Херсонской области запланировали изъять из обращения украинскую гривну.
  • На временно оккупированных территориях россияне запретили обращение гривны с 1 января.
  • Российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают конфискацией имущества за отказ жителей переходить на расчет в рублях.

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Темы: валютаоккупацияденьги
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