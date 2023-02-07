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Сводка Генштаба: Россияне нанесли 1 ракетный и 16 авиаударов по Украине

Евгений КизиловВторник, 7 февраля 2023, 17:47
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 1 ракетный и 16 авиаударов по Украине
иллюстративное фото генштаба

В течение суток 7 февраля противник нанес 1 ракетный и 16 авиационных ударов по территории Украины. Также совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: В частности, из РСЗО враг обстрелял гражданские объекты Очакова в Николаевской области и Антоновки в Херсонской области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое воздействие попали районы более 30 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Бахмут и Нью-Йорк.

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На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населенных пунктов.

В ответ авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25 и вражеский БПЛА типа "Орлан".

Темы: войнаРосcия
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