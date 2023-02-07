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Зведення Генштабу: Росіяни завдали 1 ракетний та 16 авіаударів по Україні

Євген КізіловВівторок, 7 лютого 2023, 18:47
ілюстративне фото генштабу

Протягом доби 7 лютого противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів по території України. Також здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Зокрема, з РСЗВ ворог обстріляв цивільні об’єкти Очакова на Миколаївщині та Антонівки у Херсонській області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Бахмут та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 10 населених пунктів.

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На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів.

У відповідь авіація Сил оборони України протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу "Орлан".

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Теми: війнаРосія
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