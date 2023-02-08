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Британия ввела новые санкции против военных предприятий и кремлевской элиты

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 14:49
Лондон, флаг и башня Елизаветы (Биг Бен), фото Getty Images

Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

В целом пакет санкций затрагивает шесть организаций, которые предоставляют военное оборудование, в частности беспилотники, для российского вторжения в Украину, а также восемь физических и одно юридическое лицо, связанное с финансовыми сетями, которые помогают поддерживать богатство и власть кремлевской элиты.

Новые санкции направлены против организаций, на которые полагаются путинские военные для поддержки своего незаконного вторжения в Украину:

Объединенная двигателестроительная корпорация, производитель российских беспилотников, которые были использованы для уничтожения украинских боевых машин.

  • "РТ-Комплект", который производит детали для вертолетов, используемых Россией во время нападения на Украину.
  • "Оборонлогистика", которая организовывает транспортировку и доставку российской военной техники.
  • "Универсалмаш" и "Липецк", которые производят или модифицируют гусеничные шасси для зенитно-ракетных комплексов, используемых российскими вооруженными силами в Украине.
  • "Топаз", компания-разработчик программного обеспечения для военной авиации.

Группа лиц, связанных с Путиным через непрозрачные финансовые сети, также стала мишенью сегодняшних санкций.

Под санкции попала компания Moscoms LLC, предоставляющая IT-услуги. Компания выступает связующим звеном для российской элиты, предоставляя хост-домены многим участникам дестабилизации в Украине. Сюда входит LLCinvest.ru, который связан с 86 компаниями из путинской сети общей стоимостью 3,7 миллиарда фунтов стерлингов. Домен "LLCInvest" также используется организацией, владеющей яхтой "Шелест", связанной с Путиным и регулярно используемой для поездок в его дворец.

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В новый пакет также вошли лица, связанные с роскошными резиденциями Путина, включая "дворец Путина" стоимостью 100 миллиардов рублей и "дачу Путина на берегу озера":

  • Борис Титов - уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей, который получил эту должность после покупки 740 гектаров виноградников на территории дворца.
  • Павел Титов - президент "Деловой России", ассоциации, которая представляет интересы предпринимателей и была создана его отцом, Борисом Титовым.
  • Николай Егоров - до недавнего времени заместитель председателя правления крупнейшего частного нефтеперерабатывающего завода в России.
  • Сергей Руднов - владелец прокремлевского издания Regnum.
  • Светлана Кривоногих - акционер банка "Россия" и "Национальной Медиа Группы", которые последовательно продвигают российскую агрессию против Украины.
  • Виктор Мячин - владелец российской компании по техническому обслуживанию и ремонту самолетов "Аэростарт".
  • Алексей Репик - глава правления "Р-Фарм", российской фармацевтической компании, которая получила финансирование от Российского фонда прямых инвестиций. Сообщается, что Репик провел четыре встречи с Путиным за последний год, а также является владельцем самолета M-FINE, которым пользуется дочь Путина.
  • Евгений Школов - бывший помощник президента и заместитель главы совета директоров ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы".

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где проведет переговоры на Даунинг-стрит, после чего британский премьер Риши Сунак объявит о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Ранее Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз проведет в среду аудиенцию для Зеленского.

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Темы: санкцииРосcияВеликобритания
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