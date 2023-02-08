Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія запровадила нові санкції проти військових підприємств РФ та кремлівської еліти

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 13:49
Британія запровадила нові санкції проти військових підприємств РФ та кремлівської еліти
Лондон, правпор і вежа Єлизавети (Біг Бен), фото Getty Images

Велика Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники.

Про це йдеться у заяві британського уряду, пише "Європейська правда".

Загалом пакет санкцій стосується шести організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники, для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати багатство та владу кремлівської еліти.

Реклама:

Нові санкції спрямовані проти організацій, на які покладаються путінські військові для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну:

  • Об'єднана двигунобудівна корпорація, виробник російських безпілотників, які були використані для знищення українських бойових машин.
  • "РТ-Комплект", який виробляє деталі для гелікоптерів, що використовуються Росією під час нападу на Україну.
  • "Оборонлогістика", яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки.
  • "Універсалмаш" і "Ліпєцк", які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються російськими збройними силами в Україні.
  • "Топаз", компанія-розробник програмного забезпечення для військової авіації.

Група осіб, пов'язаних з Путіним через непрозорі фінансові мережі, також стала мішенню сьогоднішніх санкцій.

Під санкції потрапила компанія Moscoms LLC, що надає ІТ-послуги. Компанія виступає сполучною ланкою для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом учасникам дестабілізації в Україні. Сюди входить LLCinvest.ru, який пов'язаний з 86 компаніями з путінської мережі загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Домен "LLCInvest" також використовується організацією, яка володіє яхтою "Шелест", пов'язаною з Путіним і регулярно використовуваною для поїздок до його палацу.

ВІДЕО ДНЯ

До нового пакету також увійшли особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна, включаючи "палац Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і "дачу Путіна на березі озера":

  • Борис Тітов - уповноважений при президентові РФ з прав підприємців, який отримав цю посаду після купівлі 740 гектарів виноградників на території палацу.
  • Павло Тітов - президент "Ділової Росії", асоціації, яка представляє інтереси підприємців і була створена його батьком, Борисом Тітовим.
  • Микола Єгоров - донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії.
  • Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regnum.
  • Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" та "Національної Медіа Групи", які послідовно просувають російську агресію проти України.
  • Віктор Мячин - власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків "Аеростарт".
  • Олексій Репік - голова правління "Р-Фарм", російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік, а також є власником літака M-FINE, яким користується донька Путіна.
  • Євгеній Школов - колишній помічник президента і заступник голови ради директорів ВАТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи".

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де проведе переговори на Даунінг-стріт, після чого британський прем'єр Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Раніше Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме в середу аудієнцію з Зеленським.

Теми: санкціїРосіяВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
санкції
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Криптогігант Binance розглядає можливість повного виходу з Росії
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: прикордонники влаштували трощу дронів
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
Усі новини...
Реклама: