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Британія запровадила нові санкції проти військових підприємств РФ та кремлівської еліти

"Європейська правда"Середа, 8 лютого 2023, 14:49
Лондон, правпор і вежа Єлизавети (Біг Бен), фото Getty Images

Велика Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, таку як безпілотники.

Про це йдеться у заяві британського уряду, пише "Європейська правда".

Загалом пакет санкцій стосується шести організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники, для російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати багатство та владу кремлівської еліти.

Нові санкції спрямовані проти організацій, на які покладаються путінські військові для підтримки свого незаконного вторгнення в Україну:

  • Об'єднана двигунобудівна корпорація, виробник російських безпілотників, які були використані для знищення українських бойових машин.
  • "РТ-Комплект", який виробляє деталі для гелікоптерів, що використовуються Росією під час нападу на Україну.
  • "Оборонлогістика", яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки.
  • "Універсалмаш" і "Ліпєцк", які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, що використовуються російськими збройними силами в Україні.
  • "Топаз", компанія-розробник програмного забезпечення для військової авіації.

Група осіб, пов'язаних з Путіним через непрозорі фінансові мережі, також стала мішенню сьогоднішніх санкцій.

Під санкції потрапила компанія Moscoms LLC, що надає ІТ-послуги. Компанія виступає сполучною ланкою для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом учасникам дестабілізації в Україні. Сюди входить LLCinvest.ru, який пов'язаний з 86 компаніями з путінської мережі загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Домен "LLCInvest" також використовується організацією, яка володіє яхтою "Шелест", пов'язаною з Путіним і регулярно використовуваною для поїздок до його палацу.

До нового пакету також увійшли особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна, включаючи "палац Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і "дачу Путіна на березі озера":

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  • Борис Тітов - уповноважений при президентові РФ з прав підприємців, який отримав цю посаду після купівлі 740 гектарів виноградників на території палацу.
  • Павло Тітов - президент "Ділової Росії", асоціації, яка представляє інтереси підприємців і була створена його батьком, Борисом Тітовим.
  • Микола Єгоров - донедавна заступник голови правління найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії.
  • Сергій Руднов - власник прокремлівського видання Regnum.
  • Світлана Кривоногих - акціонер банку "Росія" та "Національної Медіа Групи", які послідовно просувають російську агресію проти України.
  • Віктор Мячин - власник російської компанії з технічного обслуговування та ремонту літаків "Аеростарт".
  • Олексій Репік - голова правління "Р-Фарм", російської фармацевтичної компанії, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік мав чотири зустрічі з Путіним за останній рік, а також є власником літака M-FINE, яким користується донька Путіна.
  • Євгеній Школов - колишній помічник президента і заступник голови ради директорів ВАТ "Системний оператор Єдиної енергетичної системи".

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де проведе переговори на Даунінг-стріт, після чого британський прем'єр Ріші Сунак оголосить про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Києву далекобійної зброї.

Раніше Букінгемський палац також підтвердив, що король Чарльз матиме в середу аудієнцію з Зеленським.

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Теми: санкціїРосіяВелика Британія
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