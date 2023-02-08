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Большинство швейцарцев поддерживают реэкспорт вооружения в Украину – опрос

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 17:14

Швейцарцы поддерживают предоставление разрешения третьим странам передавать Украине вооружение и боеприпасы швейцарского производства. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

По итогам опроса, проведенного цюрихским институтом изучения общественного мнения "Сотомо", 55% респондентов ответили, что они были бы "за" или "скорее за" выдачу Берном разрешений третьим странам осуществлять реэкспорт боеприпасов и вооружений в Украину.

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Примерно 5% пока не определились, 40% были либо "против", либо "скорее против" такого шага.

Негативное отношение по этому вопросу наблюдается среди тех, кто голосует с правых или правоцентристских позиций и поддерживает, например, Швейцарскую народную партию (SVP): 74% ее сторонников отвергли предложение о либерализации правил и условий экспорта военных материалов и товаров двойного назначения.

Швейцария ранее уже несколько раз отклоняла просьбы Германии разрешить ей реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг противоречил бы ее нейтральному статусу. В соответствии с действующим законодательством покупатели швейцарского военного имущества должны подписать обязательство получать в Швейцарии разрешение на реэкспорт оружия или боеприпасов швейцарского производства, причем такого рода поставки в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, исключены с самого начала.

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11 января Испания заявила, что Швейцария отказала ей в разрешении на реэкспорт военного снаряжения швейцарского производства в Украину. Однако в последние дни Берн стал объектом усиленного международного давления: многие страны, политические и общественные деятели, а также отдельные граждане Украины, обращаются к Швейцарии с просьбой пересмотреть законодательные основы своего военно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Как сообщалось, ведущие политики в Швейцарии призывают продать почти 100 законсервированных танков Leopard 2 за символическую плату Польше, Словакии и Чехии вместо танков, которые их правительства планируют отправить в Украину.

Темы: ШвейцарияоружиеУкраинаопрос
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