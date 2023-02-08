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Зеленский и премьер Британии приехали к украинским военным, которые обучаются на танках Challenger

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 февраля 2023, 18:43
Зеленский и премьер Британии приехали к украинским военным, которые обучаются на танках Challenger
Зеленский и Сунак на базе Bovington Camp, фото из соцсетей Зеленского

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыли на военную базу Bovington Camp в графстве Дорсет на юге Англии, чтобы встретиться с украинскими военными, которых тренирует британская армия.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Сунак прибыли вертолетом, и позже им показали танковый симулятор Challenger 2, который используется для тренировок.

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Зеленский поблагодарил Сунака за поддержку перед тем, как вручить медали некоторым украинским военным.

"Для нас большая честь видеть всех вас здесь, и ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас", - сказал Сунак.

 

В конце января украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2.

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15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

 

Заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

 

Темы: ЗеленскийВеликобританиятанкиВооруженные силы
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