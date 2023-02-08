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Зеленский и премьер Британии приехали к украинским военным, которые обучаются на танках Challenger

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 8 февраля 2023, 19:43
Зеленский и Сунак на базе Bovington Camp, фото из соцсетей Зеленского

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыли на военную базу Bovington Camp в графстве Дорсет на юге Англии, чтобы встретиться с украинскими военными, которых тренирует британская армия.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Сунак прибыли вертолетом, и позже им показали танковый симулятор Challenger 2, который используется для тренировок.

 

Зеленский поблагодарил Сунака за поддержку перед тем, как вручить медали некоторым украинским военным.

"Для нас большая честь видеть всех вас здесь, и ваше мужество вдохновляет нас, и мужество ваших семей вдохновляет нас", - сказал Сунак.

 

В конце января украинские танковые экипажи прибыли в Великобританию для обучения на танках Challenger 2.

15 января Британия подтвердила планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

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Заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк выразил надежду, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта.

 

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Темы: ЗеленскийВеликобританиятанкиВооруженные силы
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