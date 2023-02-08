В правительстве показали, как работает ожидаемый из США дальнобойный снаряд GLSDB

В Мининформполитики показали видео, как действует дальнобойная крылатая бомба GLSDB. Этот снаряд бьет на 150 километров и входит в новый пакет военной помощи Украине от США.

Источник: Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики в Telegram

Детали: В центре сообщают, что крылатая бомба - это экспериментальная разработка США, которая поможет ВСУ выбивать врага из Украины.

GLSDB - это гибрид авиабомбы и неуправляемой ракеты M26. Такие бомбы-ракеты будут запускать с наземных установок, они - высокоточные.

Центр стратегічних комунікацій опублікував видовищний ролик, на якому далекобійна крилата бомба GLSDB в дії. Такі снаряди США нададуть Україні. pic.twitter.com/5cHpV00F18 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) February 8, 2023

Справка: Боеприпасы GLSDB созданы компанией Boeing совместно с SAAB и находятся в разработке с 2019 года. GLSDB сочетает в себе авиационную бомбу GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. GBU-39 - небольшая управляемая бомба массой около 130 килограммов. Крылья GBU-39 раскрываются в воздухе, что существенно увеличивает дальность поражения.

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Для наведения на цель оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.

Такими боеприпасами можно вести огонь из пусковых установок HIMARS и M270.

Что предшествовало: В начале февраля представитель Пентагона Пат Райдер сообщил, что новый пакет военной помощи Украине будет включать дальнобойные снаряды GLSDB, дальность действия которых составляет 150 километров.