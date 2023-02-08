Португалия передаст Украине три Leopard 2 – премьер

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время выступления в парламенте в среду объявил, что Лиссабон передаст Киеву три собственных танка Leopard 2 в следующем месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить (Украине) три из них в марте. Это то, над чем мы работаем", - сказал Кошта парламентариям.

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В конце прошлой недели он сообщил, что Португалия ведет переговоры с Германией о получении деталей, необходимых для ремонта неработающих танков Leopard, находящихся на вооружении страны.

Глава вооруженных сил Португалии адмирал Антонио Силва Рибейру ранее сказал, что страна имела 37 танков Leopard 2, но местные СМИ утверждали, что большинство из них неработоспособны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Киев получит от 120 до 140 западных танков в рамках "первой волны" поставок от коалиции из 12 стран.

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Кроме того, как известно, Португалия отправит в Украину второй комплект из 14 бронетранспортеров M113, восемь генераторов большой мощности для производства электроэнергии, дополнительные 120-мм боеприпасы и две тонны медицинского и санитарного оборудования.