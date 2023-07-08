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Португалия стала 23-й страной, заключившей декларацию о членстве Украины в НАТО

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 15:00

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время телефонного разговора приняли совместную декларацию, в которой португальская сторона поддержала движение Украины в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В совместной декларации, опубликованной на сайте Офиса президента, указано, что "Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия".

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"Украина и Португальская Республика с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", – говорится в документе.

В декларации Лиссабон также подтверждает поддержку Украины в развязанной Россией полномасштабной войне, готовность поддерживать ее в различных форматах и организациях, а также признание европейских стремлений Киева.

Португалия стала двадцать третьим государством, заключившим подобную декларацию с Украиной, после Болгарии, которую Владимир Зеленский посетил ранее на этой неделе.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента. В то же время он не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" на эту тему: Приглашение Украины в НАТО нужно самому Альянсу. Саммит в Вильнюсе – лучшее время для этого.

Темы: НАТОПортугалия
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