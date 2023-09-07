В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал "Шахеды" в Одесской области
Четверг, 7 сентября 2023, 15:56
В Воздушных Силах показали, как немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard сбивала "Шахеды" в Одесской области в ночь на 7 сентября.
Источник: Воздушные Силы в Telegram
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Напомним:
- В результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.
- Прокуратура показала последствия ночной атаки россиян на юг Одесской области, а также сообщила, что два человека ранены.