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В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал "Шахеды" в Одесской области

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 15:56
В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал Шахеды в Одесской области
Скриншот из видео Воздушных сил

В Воздушных Силах показали, как немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard сбивала "Шахеды" в Одесской области в ночь на 7 сентября.

Источник: Воздушные Силы в Telegram

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Напомним:

  • В результате атаки вражеских "Шахедов" в Одесской области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор и административное здание.
  • Прокуратура показала последствия ночной атаки россиян на юг Одесской области, а также сообщила, что два человека ранены.

Темы: Одесская областьШахедВоздушные силы ВСУ
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