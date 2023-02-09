США хотят открыть в Европе центр обучения на HIMARS

Американские военные планируют создать в Европе учебный центр, который будет тренировать военные силы союзников по НАТО применению реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал командующий V корпусом армии США генерал-лейтенант Джон Колашески, который отвечает за действия на восточном фланге НАТО.

"Мы все еще находимся на предварительных стадиях, но это будет сфера, в которой мы, возможно, объединим несколько стран в одном месте", - сказал он, сообщает "Европейская правда".

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По словам Колашески, учебная программа HIMARS будет доступна странам НАТО, которые имеют разрешение на покупку этих систем - это в частности Эстония, Польша и Румыния, расположенные на восточной границе Альянса.

"Они (НАТО) видят жестокость того, что происходит в Украине, и есть ощущение неотложности, есть ощущение цели, и все 30 стран объединились, чтобы объединить усилия для эффективной защиты территории НАТО", - сказал генерал-лейтенант армии США.

Колашевски рассказал, что центр обучения HIMARS будет "подобным Академии танковой подготовки Abrams", которая открылась под польской Познанью летом прошлого года для ознакомления польских войск с основными боевыми танками США.

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Ранее Соединенные Штаты дали предварительное согласие на продажу Польше вооружений общей стоимостью около 10 миллиардов долларов, прежде всего - пусковых установок ракетных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним.

Кроме того, немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о начале изготовления HIMARS в Германии.