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США хочуть відкрити в Європі центр навчання на HIMARS

"Європейська правда"Четвер, 9 лютого 2023, 21:01

Американські військові планують створити в Європі навчальний центр, який тренуватиме військові сили союзників по НАТО застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів командувач V корпусом армії США генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за дії на східному фланзі НАТО.

"Ми все ще перебуваємо на попередніх стадіях, але це буде сфера, в якій ми, можливо, об'єднаємо кілька країн в одному місці", – сказав він, передає "Європейська правда".

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За словами Колашескі, навчальна програма HIMARS буде доступна країнам НАТО, які мають дозвіл на купівлю цих систем – це зокрема Естонія, Польща і Румунія, що розташовані на східному кордоні Альянсу.

"Вони (НАТО) бачать жорстокість того, що відбувається в Україні, і є відчуття невідкладності, є відчуття мети, і всі 30 країн об'єдналися, щоб об'єднати зусилля для ефективного захисту території НАТО", – сказав генерал-лейтенант армії США.

Колашевскі розповів, що центр навчання HIMARS буде "подібним до Академії танкової підготовки Abrams", яка відкрилась під польською Познанню влітку минулого року для ознайомлення польських військ із основними бойовими танками США.

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Раніше Сполучені Штати дали попередню згоду на продаж Польщі озброєнь загальною вартістю близько 10 мільярдів доларів, насамперед – пускових установок ракетних систем залпового вогню HIMARS і боєприпасів до них.

Крім того, німецький збройовий концерн Rheinmetall веде переговори про початок виготовлення HIMARS у Німеччині.

Теми: СШАЄвропазброяHIMARS
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