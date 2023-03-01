Пентагон заявил, что нет доказательств утечки американского оружия из Украины

В администрации США говорят, что направленное в Украину оружие используется по назначению, доказательств перенаправления военной помощи не обнаружено.

Источник: заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время слушаний в Комитете Палаты представителей США по Вооруженным силам, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы не увидели никаких доказательств серьезной утечки (оружия - ред.)".

Детали: Каль допустил, что определенные образцы вооружений могли попасть в руки россиян во время боя, "что случается всегда" в условиях войны. Однако, по его словам, "нет никаких доказательств того, что украинцы перенаправляют оружие на черный рынок".

Он также подчеркнул, что Украина использует "с максимальной эффективностью" вооружения, которые предоставляют ей Соединенные Штаты и нуждается в большем количестве систем.

В то же время Каль отметил, что, по оценкам Пентагона, в ближайшие недели не ожидается серьезных продвижений на поле боя со стороны России, хотя не исключил, что контроль над некоторыми территориями продолжит переходить из рук в руки.