В Кремле отреагировали на слова Подоляка о беспилотниках в РФ
Среда, 1 марта 2023, 13:14
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина не наносит удары беспилотниками по России.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"
Прямая речь Пескова: "Мы ему (Подоляку - ред.) не верим".
Предыстория:
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 1 марта заявил, что Украина не наносит удары по территории России, так он отреагировал на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ.
- Ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.
- В Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат, сообщил глава республики. Также сообщалось о масштабном пожаре в Темрюкском районе РФ, там горели плавни.
- Днем 28 февраля в российском Санкт-Петербурге закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект".
- Позже российское Минобороны сообщило, что в Санкт-Петербурге закрывали воздушное пространство, потому что проводили "тренировки по ПВО".
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