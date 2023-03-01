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В Кремле отреагировали на слова Подоляка о беспилотниках в РФ

Станислав ПогориловСреда, 1 марта 2023, 13:14
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина не наносит удары беспилотниками по России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Мы ему (Подоляку - ред.) не верим".

Предыстория:

  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 1 марта заявил, что Украина не наносит удары по территории России, так он отреагировал на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ.
  • Ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников. 
  • В Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат, сообщил глава республики. Также сообщалось о масштабном пожаре в Темрюкском районе РФ, там горели плавни. 
  • Днем 28 февраля в российском Санкт-Петербурге закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект".
  • Позже российское Минобороны сообщило, что в Санкт-Петербурге закрывали воздушное пространство, потому что проводили "тренировки по ПВО".

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Темы: РосcиябеспилотникивойнаУкраина
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