В Кремле отреагировали на слова Подоляка о беспилотниках в РФ

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина не наносит удары беспилотниками по России.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Пескова: "Мы ему (Подоляку - ред.) не верим".

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