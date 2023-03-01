ЕС не поддержит заявление глав МИД стран G20 без осуждения войны России - Reuters

Делегация ЕС не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) в Индии, если оно не будет содержать осуждение войны России против Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник, пишет "Европейская правда".

Отдельно глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что успех встречи в Нью-Дели будет измеряться тем, что она сможет сделать с войной в Украине и ее последствиями.

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"Эта война должна быть осуждена. Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы заставить Россию понять, что эта война должна закончиться", - заявил журналистам Боррель.

Россия заявила, что использует эту встречу, чтобы рассказать миру, кто, по мнению Москвы, несет ответственность за политический и экономический кризис, в котором оказался мир.

Основные встречи G20 состоятся в четверг после приветственного ужина в среду.

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В G20 входят состоятельные страны G7, а также Россия, Китай, Индия, Бразилия, Австралия и Саудовская Аравия, среди других стран.

Индия как принимающая сторона заявила, что война в Украине будет важной темой для обсуждения, но "вопросы, связанные с продовольственной, энергетической и удобрительной безопасностью, влияние конфликта на экономические вызовы, с которыми мы сталкиваемся", также получат "должное внимание".

Встреча министров иностранных дел происходит через несколько дней после встречи министров финансов стран G20 в Бенгалуру, на которой не смогли достичь консенсуса по совместному заявлению.

Причиной стало нежелание России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки относительно войны РФ против Украины.