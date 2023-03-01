Экспорт ЕС в Украину превысил довоенный уровень

По итогам 2022 года экспорт из стран Европейского Союза в Украину снова вырос до уровня, который был до начала войны в феврале прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства ЕС Eurostat, передает "Европейская правда".

Отмечается, что торговля ЕС с Украиной сильно пострадала от начала российского вторжения, причем первый сильный сбой был зафиксирован в феврале-марте 2022 года, когда доля Украины в сократилась как в импорте, так и в экспорте (-40% и -56% соответственно).

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Однако в декабре 2022 года доля Украины в экспорте превысила довоенный уровень (1,5% в декабре по сравнению с 1,2% в феврале 2022 года), тогда как в импорте осталась несколько ниже (1,0% по сравнению с 1,1%).

По данным Евростата, важнейшими импортируемыми товарами являются подсолнечное масло, кукуруза и рапс.

Если рассматривать шесть ключевых товаров, выбранных с учетом их важности для общего импорта из-за пределов ЕС, доля Украины сократилась для таких продуктов, как подсолнечное масло (79,8% в 2022 году по сравнению с 87,5% в 2021 году; -7,7 процентных пунктов), кукуруза (47,5% по сравнению с 50,7%; -3,1 процентных пункта), семена рапса и сурепки (31,0% по сравнению с 39,2%; -8,2 процентных пункта), а также чугун и сталь (4,4% по сравнению с 10,7%; -6,3 процентных пункта).