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США надеются, что главы МИД G20 осудят войну России в Украине

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 19:50

В Соединенных Штатах выразили уверенность, что на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии, которая начинается в среду вечером, будет осуждено полномасштабное вторжение в Украину России - члена G20.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом журналистам в среду заявил чиновник, сопровождающий госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я думаю, что мы ожидаем увидеть там формулировки, отражающие мнение большинства, если не подавляющего большинства стран G20, которые продолжают выступать против войны России", - сказал чиновник на пути в Нью-Дели, где будет проходить встреча.

В "Группу двадцати" входят страны "Группы семи", а также, среди прочего, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Австралия и Саудовская Аравия. Основные встречи министров иностранных дел G20 состоятся в четверг после приветственного ужина в среду.

Ранее стало известно, что делегация ЕС не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел "Группы двадцати" в Индии, если оно не будет содержать осуждение войны России против Украины.

Индия как принимающая сторона заявила, что война в Украине будет важной темой для обсуждения, но "вопросы, связанные с продовольственной, энергетической и удобрительной безопасностью, влияние конфликта на экономические вызовы, с которыми мы сталкиваемся", также получат "должное внимание".

Встреча министров иностранных дел происходит через несколько дней после встречи министров финансов стран G20 в Бенгалуру, на которой не смогли достичь консенсуса по совместному заявлению.

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Причиной стало нежелание России и Китая соглашаться на приемлемые для других формулировки относительно войны РФ против Украины.

Темы: СШАвойнаМИД
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