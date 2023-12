Целенаправленные удары РФ по гражданскому населению являются военным преступлением – глава Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила ракетные удары России по гражданским объектам Украины ночью 9 марта.

Источник: глава Еврокомиссии в Twitter

Прямая речь: "Целенаправленные удары России по гражданскому населению и энергосистеме являются военным преступлением. Это укрепляет нашу общую решимость продолжать продвижение реформ в Украине на ее европейском пути".

Реклама:

Spoke today with @ZelenskyyUa following the indiscriminate

missile attacks on Ukraine last night.



Russia’s deliberate targeting of civilians and energy grid is a war crime.



It strengthens our common resolve to continue progress in Ukraine’s reform efforts on their 🇪🇺path.