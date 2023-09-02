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Военные показали, как из "Стингера" сбили российскую ракету в Киевской области

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 08:50
Военные показали, как из Стингера сбили российскую ракету в Киевской области
фото: генштаб всу

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил военных, которые на днях сбили российскую крылатую ракету в Киевской области, а также обнародовал видео ее сбития.

Источник: Наев в Facebook

Детали: В видео обнародовано сбивание ракеты Х-101 РФ из переносного комплекса "Стингер" 30 августа.

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Прямая речь Наева: "Последствия ее попадания были бы ужасными как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры".

Темы: НаевВооруженные силыракетный ударПВО
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