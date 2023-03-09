Ракетный обстрел россиян унес жизни 6 украинцев – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского ракетного удара оккупантов 9 марта погибли 6 украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел несколько совещаний о последствиях массированного удара по нашей инфраструктуре.

Очередная попытка государства-террориста воевать против цивилизованности привела к временным отключениям электричества, тепла, воды в некоторых наших регионах и городах.

Российские ракеты сегодня (9 марта - ред.) унесли жизни шести украинцев. Мои соболезнования семьям".

Детали: Президент сообщил, что восстановительные работы на энергообъектах продолжаются весь день: самое сложное - Харьков, Житомирская область.

Также сложная ситуация в Одессе, в Днепропетровской области, в Киеве, в Запорожье.

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Прямая речь: "Мы уже показали, на что способна Украина. И сколько бы Россия ни делала подлостей, наше государство и народ все равно не будут в кандалах. Ни ракеты, ни зверства России в этом не помогут".

Зеленский также поблагодарил воинов Воздушных сил: "Особенно - 138-й Днепровской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, которые отличились в защите от этого российского налета".

Этому предшествовало: Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.

В результате этой массированной ракетной атаки без света, воды и тепла оказался Харьков, без отопления остались 40% жителей Киева, в Одессе и области были ограничения электроснабжения.

Кроме того, из-за атаки "Шахедами" были перебои электроэнергии в Житомире, там остановили электротранспорт, также город остался без воды.

Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами.

В Запорожской области 5 ракет попали в объект критической инфраструктуры.

В Одесской области было попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома.

Были попадания и по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области.

Во Львовской области были разрушены дома и погибли 5 человек, но ракетная атака на энергетическую ситуацию в области не повлияла.