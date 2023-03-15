Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Резников после "Рамштайна": Вселяет оптимизм

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 18:14
Резников после Рамштайна: Вселяет оптимизм
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Министр обороны Алексей Резников заявил, что итоги очередного заседания в формате "Рамштайн" вселяют в него оптимизм.

Об этом Резников написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", - написал глава Минобороны Украины.

Реклама:

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а также выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы".

Перед началом заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по состоянию на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

ВИДЕО ДНЯ

Он также сообщил, что на заседании в формате "Рамштайн" государства-участники будут размышлять, как инновационно решить проблему производства боеприпасов для Украины.

Темы: РамштайнМинобороныРезников
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Рамштайн
Во властных кругах обсуждали слухи о том, что Израиль передает данные России – посол
Милли рассказал, сколько украинских военных союзники подготовили для наступления
Глава Пентагона открыл "Рамштайн": Сейчас ключевой момент в войне
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: