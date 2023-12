Резников после "Рамштайна": Вселяет оптимизм

Министр обороны Алексей Резников заявил, что итоги очередного заседания в формате "Рамштайн" вселяют в него оптимизм.

Об этом Резников написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", - написал глава Минобороны Украины.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а также выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы".

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory.