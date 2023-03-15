Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Резников после "Рамштайна": Вселяет оптимизм

"Европейская правда"Среда, 15 марта 2023, 19:14
Резников после Рамштайна: Вселяет оптимизм
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

Министр обороны Алексей Резников заявил, что итоги очередного заседания в формате "Рамштайн" вселяют в него оптимизм.

Об этом Резников написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", - написал глава Минобороны Украины.

Он поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за выдающееся лидерство, а также выразил благодарность "друзьям из антикремлевской коалиции за вашу готовность стоять с Украиной до нашей победы".

Перед началом заседания глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что по состоянию на сегодня девять стран заявили о своем намерении передать Украине более 150 танков Leopard.

Он также сообщил, что на заседании в формате "Рамштайн" государства-участники будут размышлять, как инновационно решить проблему производства боеприпасов для Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РамштайнМинобороныРезников
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Рамштайн
"Рамштайн" подумает, как инновационно решить проблему производства боеприпасов - Остин
"Рамштайн" обсудит новую помощь Украине 15 марта
Следующий "Рамштайн" может пройти в середине марта – Резников
Последние новости
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
16:44
В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию
Все новости...