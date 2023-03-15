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Резніков після "Рамштайну": Вселяє оптимізм

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 19:14
Резніков після Рамштайну: Вселяє оптимізм
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн" вселяють у нього оптимізм.

Про це Резніков написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака", - написав глава Міноборони України.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".

Перед початком засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Він також повідомив, що на засіданні у форматі "Рамштайн" держави-учасниці міркуватимуть, як інноваційно вирішити проблему виробництва боєприпасів для України. 

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Теми: РамштайнМіноборониРезніков
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