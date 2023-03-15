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Резніков після "Рамштайну": Вселяє оптимізм

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 18:14
Резніков після Рамштайну: Вселяє оптимізм
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ. ФОТО З САЙТУ АРМІЯ INFORM

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн" вселяють у нього оптимізм.

Про це Резніков написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака", - написав глава Міноборони України.

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Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".

Перед початком засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

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Він також повідомив, що на засіданні у форматі "Рамштайн" держави-учасниці міркуватимуть, як інноваційно вирішити проблему виробництва боєприпасів для України. 

Теми: РамштайнМіноборониРезніков
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