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СМИ показали последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 01:48
Аэродром в Ейске. Фото из Википедии

Программа "Схемы" обнародовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых задокументированы последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны, который находится западнее аэродрома в городе Ейск Краснодарского края РФ, 28 февраля сообщалось об атаке беспилотников на аэродром.

Источник: "Схемы" в Facebook

Детали: На спутниковом снимке от 22 февраля отсутствуют признаки пожара на полигоне ПВО.

 

Однако на снимке от 1 марта уже можно увидеть следы пожара.

 

Отмечается, что пока неизвестно, пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске. Спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром, пишет издание.

Кроме того, "Схемы" опубликовали снимки от 15 февраля, на которых можно увидеть, какие именно самолеты ранее находились на аэродроме.

В восточной части аэродрома были размещены два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

ВИДЕО ДНЯ
 

В центральной части аэродрома находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

 

А в западной части аэродрома были пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

 

Предыстория:

  • 28 февраля российские Telegram-каналы сообщили, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в Ейске.
  • Местные власти утверждали, что это были "военно-тактические учения".

Темы: беспилотникиобразованиеаэродром
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