СМИ показали последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске
Программа "Схемы" обнародовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых задокументированы последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны, который находится западнее аэродрома в городе Ейск Краснодарского края РФ, 28 февраля сообщалось об атаке беспилотников на аэродром.
Источник: "Схемы" в Facebook
Детали: На спутниковом снимке от 22 февраля отсутствуют признаки пожара на полигоне ПВО.
Однако на снимке от 1 марта уже можно увидеть следы пожара.
Отмечается, что пока неизвестно, пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске. Спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром, пишет издание.
Кроме того, "Схемы" опубликовали снимки от 15 февраля, на которых можно увидеть, какие именно самолеты ранее находились на аэродроме.
В восточной части аэродрома были размещены два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.
В центральной части аэродрома находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.
А в западной части аэродрома были пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.
Предыстория:
- 28 февраля российские Telegram-каналы сообщили, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в Ейске.
- Местные власти утверждали, что это были "военно-тактические учения".