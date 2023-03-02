СМИ показали последствия взрыва на аэродроме в российском Ейске

Аэродром в Ейске. Фото из Википедии

Программа "Схемы" обнародовала спутниковые снимки Planet Labs, на которых задокументированы последствия пожара на территории полигона противовоздушной обороны, который находится западнее аэродрома в городе Ейск Краснодарского края РФ, 28 февраля сообщалось об атаке беспилотников на аэродром.

Источник: "Схемы" в Facebook

Детали: На спутниковом снимке от 22 февраля отсутствуют признаки пожара на полигоне ПВО.

Однако на снимке от 1 марта уже можно увидеть следы пожара.

Отмечается, что пока неизвестно, пострадал ли непосредственно аэродром в Ейске. Спутник пока не зафиксировал, как выглядит аэродром, пишет издание.

Кроме того, "Схемы" опубликовали снимки от 15 февраля, на которых можно увидеть, какие именно самолеты ранее находились на аэродроме.

В восточной части аэродрома были размещены два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

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В центральной части аэродрома находились три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27.

А в западной части аэродрома были пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

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