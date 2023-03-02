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Защитники уже уничтожили более 150 тысяч захватчиков

Ирина БалачукЧетверг, 2 марта 2023, 08:36
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Украинские силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 715 оккупантов и 20 боевых бронированных машин врага, таким образом Россия в войне уже потеряла 150 605 военных и 6 658 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков – 3 397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 2 398 (+5) ед,
  • РСЗО – 480 (+1) ед,
  • средств ПВО – 247 (+0) ед,
  • самолетов – 300 (+0) ед,
  • вертолетов – 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 058 (+3) ед,
  • крылатых ракет – 873 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 264 (+7) ед,
  • специальной техники – 230 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабРосcиявойна
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