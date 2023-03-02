Шольц призвал Китай повлиять на Россию и предостерег от поставок оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг призвал Китай не отправлять оружие России и попросил Пекин оказать давление на Москву, чтобы она вывела свои войска из Украины.

Об этом он заявил в четверг во время выступления в Бундестаге, посвященном войне в Украине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Шольц сказал, что его разочаровывает то, что Пекин воздержался от осуждения российского вторжения на недавней встрече министров финансов G20, хотя он приветствует его усилия по ядерной деэскалации.

"Хорошо, что Китай повторил четкий сигнал против применения ядерного оружия недавно в своем плане на 12 пунктов и также однозначно высказался против использования биологического и химического оружия массового уничтожения", - сказал Шольц.

Однако, добавил немецкий канцлер, от Китая можно справедливого ожидать обсуждения его "мирного плана" с основной заинтересованной стороной - украинцами и президентом Зеленским.

"Мое послание Пекину четкое: используйте свое влияние в Москве, чтобы побудить к выводу российских войск, и не поставляйте оружие агрессору России", - сказал он, вызвав бурные аплодисменты в немецком парламенте.

Шольц также сказал в своем выступлении, что пока не верит, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры о "справедливом мире" в Украине.