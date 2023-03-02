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Шольц закликав Китай вплинути на Росію і застеріг від поставок зброї

"Європейська правда"Четвер, 2 березня 2023, 11:47

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер закликав Китай не надсилати зброю Росії та попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона вивела свої війська з України.

Про це він заявив у четвер під час виступу в Бундестазі, присвяченому війні в Україні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Шольц сказав, що його розчаровує те, що Пекін утримався від засудження російського вторгнення на нещодавній зустрічі міністрів фінансів G20, хоча він вітає його зусилля щодо ядерної деескалації.

"Добре, що Китай повторив чіткий сигнал проти застосування ядерної зброї недавно у своєму плані на 12 пунктів і також однозначно висловився проти використання біологічної та хімічної зброї масового знищення", - сказав Шольц.

Однак, додав німецький канцлер, від Китаю можна справедливого очікувати обговорення його "мирного плану" з основною зацікавленою стороною - українцями та президентом Зеленським. 

"Моє послання Пекіну чітке: використовуйте свій вплив у Москві, щоб спонукати до виведення російських військ, та не постачайте зброю агресору Росії", - сказав він, викликавши бурхливі оплески в німецькому парламенті.

Шольц також сказав у своєму виступі, що наразі не вірить, що президент Росії Владімір Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

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Теми: ШольцКитайзброя
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