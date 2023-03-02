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Удар по Запорожью: без вести пропали 10 человек

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 17:38
Удар по Запорожью: без вести пропали 10 человек

В Запорожье в результате ракетного удара россиян по жилому 5-этажному дому 10 человек считаются пропавшими без вести еще 2 человека погибли.

Источник: пресс-служба ГУНП в Запорожской области в комментарии "Укринформ", ГСЧС Запорожской области

Детали: В полиции сообщили, что в результате обстрела погибла одна женщина и еще один человек, пол которого устанавливается.

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Также по состоянию на вечер без вести пропавшими считаются 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).

Травмированы - 8 человек (4 мужчин и 4 женщины), из них 7-ро - госпитализированы, один человек осмотрен на месте медиками и отпущен.

Также в полиции сообщили, что информация о 4-х жертвах пока не подтверждается.

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В частности, во время аварийно-поисковых работ были найдены фрагменты тела, пока неизвестно, кому они принадлежат: одному человеку или нескольким.

Напомним: Российские захватчики ночью совершили воздушную атаку на Запорожье, в результате "прилета" повреждения получил жилой дом.

Темы: Запорожьеракетный ударвойнаРосcия
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