Удар по Запоріжжю: безвісти зникли 10 людей

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару росіян по житловому 5-поверховому будинку 10 людей вважають зниклими безвісти, ще 2 людини загинули.

Джерело: пресслужба ГУНП у Запорізькій області в коментарі "Укрінформ", ДСНС Запорізької області

Деталі: В поліції повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна жінка та ще одна особа, стать якої встановлюється.

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Також станом на вечір безвісти зниклими вважаються 10 людей (6 жінок, 3 чоловіків і 1 дитина).

Травмовані - 8 людей (4 чоловіків та 4 жінки), з них 7-ро - госпіталізовані, одна людина оглянута на місці медиками і відпущена.

Також у поліції повідомили, що інформації про 4-х жертв наразі не підтверджується.

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Зокрема, під час аварійно-пошукових робіт було знайдено фрагменти тіла, поки невідомо, кому вони належать: одній людині чи кільком.

Нагадаємо: Російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.