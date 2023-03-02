Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Запоріжжю: безвісти зникли 10 людей

Альона Мазуренко Четвер, 2 березня 2023, 18:38

У Запоріжжі внаслідок ракетного удару росіян по житловому 5-поверховому будинку 10 людей вважають зниклими безвісти, ще 2 людини загинули.

Джерело: пресслужба ГУНП у Запорізькій області в коментарі "Укрінформ", ДСНС Запорізької області 

Деталі: В поліції повідомили, що внаслідок обстрілу загинула одна жінка та ще одна особа, стать якої встановлюється.

Також станом на вечір безвісти зниклими вважаються 10 людей (6 жінок, 3 чоловіків і 1 дитина).

Травмовані - 8 людей (4 чоловіків та 4 жінки), з них 7-ро - госпіталізовані, одна людина оглянута на місці медиками і відпущена.

Також у поліції повідомили, що інформації про 4-х жертв наразі не підтверджується.

Зокрема, під час аварійно-пошукових робіт було знайдено фрагменти тіла, поки невідомо, кому вони належать: одній людині чи кільком.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Російські загарбники вночі здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок.

Теми: Запоріжжяракетний ударвійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики

Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол

Активіст із Криму розповів, як ФСБ вибивала з нього "вибачення" перед Путіним і армією РФ

відеоУкраїнці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Конкурс на директора НАБУ: стали відомі 3 переможці

Усі новини...
Запоріжжя
Рятувальники і голова ОВА кажуть про двох загиблих у Запоріжжі
Удар росіян по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 4
Зеленський про удар по Запоріжжю: Росіяни відповідатимуть за все, зло не запанує
Останні новини
22:19
Масового відведення військ із Бахмута не відбувається – Східне угруповання
21:39
Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська
21:12
Міжнародний центр з розслідування злочинів РФ запрацює влітку – генпрокурор
20:37
Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ
20:13
Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики
19:56
Прем‘єр Латвії: Постачання бойових літаків Україні - лише питання часу
19:26
ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ
19:21
"Мирний план" Китаю: загрози для України і чи отримає РФ зброю – подкаст "Світ не sweet"
19:18
Новий президент Чехії у квітні планує приїхати з візитом в Україну
19:03
Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків
Усі новини...