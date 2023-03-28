В Европарламенте состоялась акция солидарности с движением сопротивления оккупации в Украине

В здании Европейского парламента в Брюсселе во вторник состоялась акция солидарности с активистами движения сопротивления "Желтая лента", которые ежедневно сопротивляются на оккупированных территориях Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили организаторы мероприятия.

В рамках акции солидарности депутаты Европейского парламента могли собственноручно нарисовать граффити желтой ленты на большом баннере.

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Мероприятие открыли представитель Украины при Европейском Всеволод Ченцов, депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, по чьему приглашению состоялась акция, и евродепутат от Польши Анна Фотыга.

Pleased to participate in the @yellowribbonENG event, organized by @petras_petras at @hub_ukrainian and to support civil resistance movement. 🇺🇦 activists on occupied territories should feel our support. #BeBraveLikeUkraine pic.twitter.com/BCojsdXVgW — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) March 28, 2023

Свои желтые ленты нарисовали евродепутаты от Болгарии, Бельгии, Греции, Эстонии, Дании, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции, Чехии, Франции и других стран.

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Напомним, движение гражданского сопротивления "Желтая лента" возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после захвата города россиянами. Оно быстро распространилось на другие оккупированные территории - Бердянск, Энергодар, Новую Каховку, Луганщину, Донецкую область, Крым и тому подобное.

Активисты движения "Желтая лента" вывешивают на улицах городов проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже зданиях оккупационных администраций - повязывали желтую ленту как символ сопротивления российской оккупации.