В Европарламенте состоялась акция солидарности с движением сопротивления оккупации в Украине

В здании Европейского парламента в Брюсселе во вторник состоялась акция солидарности с активистами движения сопротивления "Желтая лента", которые ежедневно сопротивляются на оккупированных территориях Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили организаторы мероприятия.

В рамках акции солидарности депутаты Европейского парламента могли собственноручно нарисовать граффити желтой ленты на большом баннере.

Мероприятие открыли представитель Украины при Европейском Всеволод Ченцов, депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, по чьему приглашению состоялась акция, и евродепутат от Польши Анна Фотыга.

Pleased to participate in the @yellowribbonENG event, organized by @petras_petras at @hub_ukrainian and to support civil resistance movement. 🇺🇦 activists on occupied territories should feel our support. #BeBraveLikeUkraine pic.twitter.com/BCojsdXVgW