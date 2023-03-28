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В Европарламенте состоялась акция солидарности с движением сопротивления оккупации в Украине

"Европейская правда"Вторник, 28 марта 2023, 21:53

В здании Европейского парламента в Брюсселе во вторник состоялась акция солидарности с активистами движения сопротивления "Желтая лента", которые ежедневно сопротивляются на оккупированных территориях Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили организаторы мероприятия.

В рамках акции солидарности депутаты Европейского парламента могли собственноручно нарисовать граффити желтой ленты на большом баннере.

Мероприятие открыли представитель Украины при Европейском Всеволод Ченцов, депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, по чьему приглашению состоялась акция, и евродепутат от Польши Анна Фотыга.

Свои желтые ленты нарисовали евродепутаты от Болгарии, Бельгии, Греции, Эстонии, Дании, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции, Чехии, Франции и других стран.

Напомним, движение гражданского сопротивления "Желтая лента" возникло весной 2022 года в Херсоне почти сразу после захвата города россиянами. Оно быстро распространилось на другие оккупированные территории - Бердянск, Энергодар, Новую Каховку, Луганщину, Донецкую область, Крым и тому подобное.

Активисты движения "Желтая лента" вывешивают на улицах городов проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже зданиях оккупационных администраций - повязывали желтую ленту как символ сопротивления российской оккупации.

Темы: активистывойнаЕвропарламент
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