У Європарламенті відбулась акція солідарності з рухом спротиву окупації в Україні

У будівлі Європейського парламенту в Брюсселі у вівторок відбулась акція солідарності з активістами руху спротиву "Жовта стрічка", які щоденно чинять опір на окупованих територіях України.

Про це "Європейській правді" повідомили організатори заходу.

У межах акції солідарності депутати Європейського парламенту могли власноруч намалювати графіті жовтої стрічки на великому банері.

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Захід відкрили представник України при Європейському Всеволод Ченцов, депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявичюс, на чиє запрошення відбулась акція, та євродепутатка від Польщі Анна Фотига.

Pleased to participate in the @yellowribbonENG event, organized by @petras_petras at @hub_ukrainian and to support civil resistance movement. 🇺🇦 activists on occupied territories should feel our support. #BeBraveLikeUkraine pic.twitter.com/BCojsdXVgW — Vsevolod Chentsov (@VVChentsov) March 28, 2023

Свої жовті стрічки намалювали євродепутати від Болгарії, Бельгії, Греції, Естонії, Данії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Швеції, Чехії, Франції та інших країн.

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Нагадаємо, рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після захоплення міста росіянами. Він швидко поширився на інші окуповані території – Бердянськ, Енергодар, Нову Каховку, Луганщину, Донеччину, Крим тощо.

Активісти руху "Жовта стрічка" вивішують на вулицях міст проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій – пов'язували жовту стрічку як символ опору російській окупації.