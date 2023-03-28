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У Європарламенті відбулась акція солідарності з рухом спротиву окупації в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 21:53

У будівлі Європейського парламенту в Брюсселі у вівторок відбулась акція солідарності з активістами руху спротиву "Жовта стрічка", які щоденно чинять опір на окупованих територіях України.

Про це "Європейській правді" повідомили організатори заходу.

У межах акції солідарності депутати Європейського парламенту могли власноруч намалювати графіті жовтої стрічки на великому банері.

Захід відкрили представник України при Європейському Всеволод Ченцов, депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявичюс, на чиє запрошення відбулась акція, та євродепутатка від Польщі Анна Фотига.

Свої жовті стрічки намалювали євродепутати від Болгарії, Бельгії, Греції, Естонії, Данії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Швеції, Чехії, Франції та інших країн.

Нагадаємо, рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після захоплення міста росіянами. Він швидко поширився на інші окуповані території – Бердянськ, Енергодар, Нову Каховку, Луганщину, Донеччину, Крим тощо.

Активісти руху "Жовта стрічка" вивішують на вулицях міст проукраїнські плакати та графіті, а на парканах, деревах і навіть будівлях окупаційних адміністрацій – пов'язували жовту стрічку як символ опору російській окупації.

Теми: активістивійнаЄвропарламент
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