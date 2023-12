У Європарламенті відбулась акція солідарності з рухом спротиву окупації в Україні

У будівлі Європейського парламенту в Брюсселі у вівторок відбулась акція солідарності з активістами руху спротиву "Жовта стрічка", які щоденно чинять опір на окупованих територіях України.

Про це "Європейській правді" повідомили організатори заходу.

У межах акції солідарності депутати Європейського парламенту могли власноруч намалювати графіті жовтої стрічки на великому банері.

Захід відкрили представник України при Європейському Всеволод Ченцов, депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявичюс, на чиє запрошення відбулась акція, та євродепутатка від Польщі Анна Фотига.

Pleased to participate in the @yellowribbonENG event, organized by @petras_petras at @hub_ukrainian and to support civil resistance movement. 🇺🇦 activists on occupied territories should feel our support. #BeBraveLikeUkraine pic.twitter.com/BCojsdXVgW