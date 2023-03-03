Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

Станислав ПогориловПятница, 3 марта 2023, 10:10
Фото: Getty Images

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало проект постановления о принудительной эвакуации детей из зон боевых действий.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют".

Детали: Во время заседания координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий под председательством вице-премьера Ирины Верещук отмечалось, что в случае принятия постановления такие решения смогут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом родители не смогут отказаться от эвакуации своих детей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: детиУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро

видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России

фотоВ Польше подожгли автомобили скорой помощи, предназначенные для Украины

Российские войска в ближайшее время не смогут окружить Бахмут – ISW

Двое украинских пилотов тестируются на американской военной базе – СМИ

видеоВ Киеве залповые снегопады и гроза – КГГА

Все новости...
дети
40 встреч в 17 регионах: в Нацполиции прокомментировали ситуацию с "ЧВК "Редан"
Пытки или воспитание: новые детали уголовного дела по воспитателям детей с аутизмом
Субкультура "Редан". Как Россия использует украинских подростков в войне против Украины
Последние новости
13:39
Россияне попали в дом на Херсонщине, убили женщину и двух детей
13:17
фотоСпасатели показали, как выглядит заснеженная качеля на вершине Карпат
13:10
Турция работает над продлением "зерновой сделки" - глава МИД
12:53
видео, анонсСпецподразделение Kraken показало свой стрелковый арсенал и револьверные гранатометы
12:45
Tesla отзовет 3470 автомобилей из-за плохо закрепленных спинок сидений
12:24
фото, видеоУкраина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на Евро
11:51
Под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла 29-летняя парамедикиня
11:39
В Британии представят новый закон, чтобы остановить нелегальных мигрантов в Ла-Манше
11:23
видеоПригожин поразмышлял об отходе от Бахмута и падении фронта до границ России
11:05
Зоозащитники рассказали, почему опасно поить домашних животных в общественных местах
Все новости...