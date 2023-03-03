Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало проект постановления о принудительной эвакуации детей из зон боевых действий.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют".

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Детали: Во время заседания координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий под председательством вице-премьера Ирины Верещук отмечалось, что в случае принятия постановления такие решения смогут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом родители не смогут отказаться от эвакуации своих детей.