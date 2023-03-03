Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий

Станислав ПогориловПятница, 3 марта 2023, 09:10
Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон боевых действий
Фото: Getty Images

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разработало проект постановления о принудительной эвакуации детей из зон боевых действий.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации в принудительный способ детей с их родителями или лицами, которые их заменяют".

Реклама:

Детали: Во время заседания координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий под председательством вице-премьера Ирины Верещук отмечалось, что в случае принятия постановления такие решения смогут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия.

При этом родители не смогут отказаться от эвакуации своих детей.

Темы: детиУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и 116 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
дети
"Хочу учиться без страха, что в школу попадут решисты": ученикам в Николаеве нужно укрытие
Это сознательное решение – любить ребенка. Опыт семьи, усыновившей 7-летнего мальчика во время войны
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
Все новости...
Реклама: