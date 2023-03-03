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Почти половина Севастополя обесточена: оккупанты говорят о "скачке напряжения"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 18:45
Почти половина Севастополя обесточена: оккупанты говорят о скачке напряжения
Иллюстративное фото из открытых источников

Вечером 3 марта исчезла электроэнергия в домах почти половины жителей оккупированного Севастополя, "власти" утверждают, что произошел "скачок напряжения".

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на "заместителя" подконтрольного России "мэра" города Евгения Горлова

Детали: По его словам, в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго" произошел "скачок напряжения". Оккупационные власти работают над восстановлением подачи напряжения потребителям и выясняют причины.

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СМИ сообщают, что на данный момент без света находится почти половина города.

Темы: КрымСевастопольэлектроэнергияэнергетика
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