Почти половина Севастополя обесточена: оккупанты говорят о "скачке напряжения"

Вечером 3 марта исчезла электроэнергия в домах почти половины жителей оккупированного Севастополя, "власти" утверждают, что произошел "скачок напряжения".

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на "заместителя" подконтрольного России "мэра" города Евгения Горлова

Детали: По его словам, в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго" произошел "скачок напряжения". Оккупационные власти работают над восстановлением подачи напряжения потребителям и выясняют причины.

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СМИ сообщают, что на данный момент без света находится почти половина города.