Майже половина Севастополя знеструмлена: окупанти кажуть про "стрибок напруги"
П'ятниця, 3 березня 2023, 19:45
Ввечері 3 березні зникла електроенергія в домівках майже половини жителів окупованого Севастополя, "влада" стверджує, що стався "стрибок напруги".
Джерело: Крим.Реалії із посиланням "заступника" підконтрольного Росії "мера" міста Євгена Горлова
Деталі: За його словами, у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго" стався "стрибок напруги". Окупаційна влада працює над відновленням подачі напруги споживачам і з'ясовує причини.
ЗМІ повідомляють, що на данный момент без світла перебуває майже половина міста.
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