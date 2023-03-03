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Майже половина Севастополя знеструмлена: окупанти кажуть про "стрибок напруги"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 19:45
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Ввечері 3 березні зникла електроенергія в домівках майже половини жителів окупованого Севастополя, "влада" стверджує, що стався "стрибок напруги".

Джерело: Крим.Реалії із посиланням "заступника" підконтрольного Росії "мера" міста Євгена Горлова

Деталі: За його словами,  у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго" стався "стрибок напруги". Окупаційна влада працює над відновленням подачі напруги споживачам і з'ясовує причини.

ЗМІ повідомляють, що на данный момент без світла перебуває майже половина міста.

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Теми: КримСевастопольелектроенергіяенергетика
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