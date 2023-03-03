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США присоединятся к работе следственной группы, которая расследует военные преступления РФ

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 20:34

Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании с совместной следственной группой (JIT), которая расследует военные преступления России в Украине.

Соответствующий меморандум был подписан на полях конференции United for Justice 3 марта, сообщает корреспондент "Европейской правды". 

"Я верю, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между совместной следственной группой и министерством юстиции США позволит нам усилить сотрудничество взаимодополняющим способом", - прокомментировал украинский прокурор Андрей Костин.

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Глава Минюста США Меррик Гарланд, который подписывал документ со стороны Соединенных Штатов, отметил, что "инструменты справедливости должны быть такими же сильными, как инструменты войны. Поэтому мы здесь".

"Меморандум взаимопонимания формализует и усилит координацию между США и странами-участницами JIT... Мы сделаем свой вклад и предоставим всю поддержку от правительства США", - добавил он.

Украина, Польша и Литва основали совместную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, 25 марта. 

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Впоследствии к группе присоединились Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в своей истории - Офис прокурора Международного уголовного суда.

Среди прочего, страны-участницы общаются с гражданами Украины - пострадавшими и свидетелями - которые находятся на их территории.

Темы: СШАРосcиявоенные преступлениявойна
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