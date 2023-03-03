США присоединятся к работе следственной группы, которая расследует военные преступления РФ

Соединенные Штаты подписали меморандум о взаимопонимании с совместной следственной группой (JIT), которая расследует военные преступления России в Украине.

Соответствующий меморандум был подписан на полях конференции United for Justice 3 марта, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я верю, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между совместной следственной группой и министерством юстиции США позволит нам усилить сотрудничество взаимодополняющим способом", - прокомментировал украинский прокурор Андрей Костин.

Глава Минюста США Меррик Гарланд, который подписывал документ со стороны Соединенных Штатов, отметил, что "инструменты справедливости должны быть такими же сильными, как инструменты войны. Поэтому мы здесь".

"Меморандум взаимопонимания формализует и усилит координацию между США и странами-участницами JIT... Мы сделаем свой вклад и предоставим всю поддержку от правительства США", - добавил он.

Украина, Польша и Литва основали совместную рабочую группу, которая будет заниматься расследованием военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, 25 марта.

Впоследствии к группе присоединились Эстония, Латвия, Словакия и Румыния. Также участниками группы являются Евроюст и впервые в своей истории - Офис прокурора Международного уголовного суда.

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Среди прочего, страны-участницы общаются с гражданами Украины - пострадавшими и свидетелями - которые находятся на их территории.