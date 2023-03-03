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США долучаться до роботи слідчої групи, яка розслідує воєнні злочини РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 20:34

Сполучені Штати підписали меморандум про взаєморозуміння зі спільною слідчою групою (JIT), яка розслідує воєнні злочини Росії в Україні.

Відповідний меморандум було підписано на полях конференції United for Justice 3 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

"Я вірю, що меморандум про взаєморозуміння, підписаний між спільною слідчою групою та міністерством юстиції США дозволить нам посилити співпрацю у взаємодоповнюючий спосіб", - прокоментував український прокурор Андрій Костін.

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Глава мін’юсту США Меррік Гарланд, який підписував документ з боку Сполучених Штатів, зазначив, що "інструменти справедливості мають бути такими ж сильними, як інструменти війни. Тому ми тут".

"Меморандум взаєморозуміння формалізує та посилить координацію між США і країнами-учасницями JIT… Ми зробимо свій внесок та надамо всю підтримку від уряду США", - додав він.

Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні, 25 березня. 

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Згодом до групи приєдналися Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Також учасниками групи є Євроюст та вперше у своїй історії - Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Серед іншого, країни-учасниці спілкуються з громадянами України - постраждалими й свідками - які перебувають на їхній території.

Теми: СШАРосіявоєнні злочинивійна
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