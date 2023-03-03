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В Еврокомиссии рассказали о сложных дискуссиях вокруг формата спецтрибунала

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 22:19

Коалиция, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, пока не пришла к согласию относительно его формата и пытается принять во внимание позицию Украины

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время общения с журналистами во Львове на полях конференции United for Justice, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Рейндерс отметил, что в группе из 29 стран, которые обсуждают формат будущего трибунала, есть четкое обязательство привлечь к ответственности виновников преступления агрессии, 

"Но каким является решение - об этом идет дискуссия. На данный момент нет общего согласия, каким будет точное решение. Или это специальный, или гибридный трибунал, или другое решение - на столе много возможностей", - отметил Рейндерс. 

Он дал понять, что обсуждение так называемого "гибридного трибунала" не снято с повестки дня несмотря на несогласие Украины.

"Конечно, мы пытаемся принять во внимание запрос Украины настолько, насколько это возможно", - сказал Рейндерс, добавив, впрочем, что "есть много юридических моментов и это не так легко". 

"Есть политические обсуждения среди некоторых государств-членов о том, что лучше сделать, но есть очень много юридических проблем", - отметил еврокомиссар.

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Он выразил надежду на принятие Генассамблеей ООН резолюции в поддержку трибунала, "чтобы продемонстрировать политическую волю" по его созданию. 

"Если будет политическая воля - после этого будет легко решить юридические вопросы", - сказал Рейндерс.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее на полях конференции заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

Темы: ЕврокомиссиятрибуналРосcия
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