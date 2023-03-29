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Зеленский о киевской лавре: Украина укрепляет духовную независимость

Елена РощинаСреда, 29 марта 2023, 23:09
Зеленский о киевской лавре: Украина укрепляет духовную независимость
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала еще один шаг для укрепления своей духовной независимости и что наше государство дает религиозную свободу.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня еще и сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, на защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией.

Украина – это территория наибольшей религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так будет всегда".

Этому предшествовало: 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела последнее богослужение там. 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.

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Предыстория:

  • 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.
  • В прошлом году Служба безопасности Украины проводила десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. В спецслужбе считают священнослужителей УПЦ МП враждебными агентами.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания. На время проверки сохранности культурных ценностей также закрыты пещеры лавры.
  • Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предположило, что обыски украинских силовиков в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер". В Министерстве иностранных дел Украины назвали это предположение несбалансированным.

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Темы: ЗеленскийрелигияцерковьРосcия
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