Минкульт ответил УПЦ МП по поводу закрытия пещер Лавры: о комиссии предупреждали

21 марта в Киево-Печерской лавре закрыли вход в ближние пещеры с мощами святых: начала работу комиссия, которая определит, сохранены ли музейные экспонаты.

Источник: Минкульт

Детали: В министерстве напоминают, что 20 марта руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" направило письмо монастырю УПЦ Московского патриархата с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности культурных ценностей.

Мощи преподобных и другие святыни считаются культурными и историческими ценностями. Молитва будет невозможна и в нескольких храмах вблизи пещер - прекращается доступ в Крестовоздвиженский храм, Аннозачатиевский храм и храм в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм), объясняют в ведомстве.

Что предшествовало: В Украинской православной церкви, аффилированной с Русской православной церковью возмутились, что их монахам и верующим с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры.

В УПЦ МП заявили, что "закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих, которые в эти дни массово едут из разных регионов в надежде поклониться Киево-Печерским святыням".

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10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" уведомил монастырь УПЦ МП, что с 29 марта 2023 года договор 10-летней давности (от 19 июля 2013 года) о бесплатном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся госсобственностью, будет расторгнут. В предупреждении говорилось о требовании освободить здания на Лаврской 11 и Лаврской 15 в Киеве.

Глава Минкульта Александр Ткаченко подчеркнул, что монахи и служители Украинской православной церкви Московского патриархата должны в конце марта покинуть все помещения Киево-Печерской лавры.

УПЦ МП заявила, что юридических оснований на это нет. Монахи УПЦ МП отказались выселяться из Киево-Печерской Лавры.

20 марта представители УПЦ МП хотели встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а когда это не удалось, опубликовали обращение к нему, в котором призвали не забирать у них Киево-Печерскую лавру.

В 2022 году Служба безопасности Украины провела десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении пророссийски настроенных священнослужителей УПЦ МП, углубленную проверку прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек. Суды вынесли 7 обвинительных приговоров.

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