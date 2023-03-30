Комиссию Минкульта не пустили в Лавру, наместник заявил: Комиссия не должна работать – СМИ
Комиссию Министерства культуры, которая должна была проводить инвентаризацию имущества "Киево-Печерского заповедника", не пустили в лавру прихожане УПЦ МП.
Источник: Радио Свобода в Telegram
Дословно Радио Свобода: "Комиссию Минкульта не пустили в лавру".
Детали: Издание сообщает, что с комиссией начали ссориться верующие УПЦ МП.
Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Відео "Радіо Свобода" pic.twitter.com/3jmPukrXmE— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 30, 2023
Настоятель киевской лавры Павел (Лебедь) заявил прихожанам, что комиссия "ни в коем случае работать не может"
Прямая речь Лебедя: "Вы стоите тихо, смиренно, молитесь. Но не может ни в коем случае никакая комиссия работать. У них нет никаких разрешений, нет никаких прав делать это. Почему? Потому что военное положение, они не должны разрывать никаких договоров. И когда закончится война, только через 4 месяца после этого они могут общаться с нами. У них также нет решения суда".
Детали: Он также призвал прихожан снимать журналистов, которые пришли освещать события в лавре, но при этом отметил, что не надо ничего нарушать, поскольку представители СМИ "лезут вот так" и все снимают.
Павел добавил, что "журналисты непонятно что за люди, они не знают ни культуры, ни поведения" и "пусть Господь воздаст и им и их детям".
Что было раньше: Представители УПЦ МП, несмотря на требование покинуть святыню 29 марта, по состоянию на утро 30 марта все же остаются в лавре и даже провели богослужение в одном из храмов.
Комиссия 30 марта должна была проверить два здания.
Представители Минкульта заявили, что если им будут препятствовать и в дальнейшем, то они обратятся в полицию.
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Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Он также открыто угрожал президенту Украины Владимиру Зеленскому, а министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко назвал "одержимым дьявольским беснованием".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.