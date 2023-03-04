Днепропетровщина: по двум громадам враг выпустил более 100 снарядов, есть разрушения

В Никопольском районе Днепропетровской области россияне обстреляли из тяжелой артиллерии и РСЗО две громады, есть разрушения.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Более 100 снарядов за день. Враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО. Прилетело в Марганецкую и Мировскую громады. Без жертв, но есть разрушения".

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Детали: Лысак отметил, что "больше всего досталось" Марганецкой громаде.

Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, газопровод и линия электропередач.

Глава ОВА добавил, что спасатели продолжают обследовать пораженные территории и уточнять последствия обстрелов.