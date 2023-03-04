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Минобороны РФ заявило, якобы Шойгу побывал в Украине

Роман ПетренкоСуббота, 4 марта 2023, 08:24
Минобороны РФ заявило, якобы Шойгу побывал в Украине
скриншот

Министерство обороны РФ заявило, якобы глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на передовой.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Сообщается, якобы Шойгу был на командном пункте РФ на территории Украины.

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Он якобы заслушивал доклады, обсуждал обеспечение войск и раздавал ордена и медали.

Шойгу также заявил воякам, что те "воюют достойно", а впереди у них "много дел".

Доказательств пребывания на территории Украины ведомство не предоставило.

ВИДЕО ДНЯ

Также невозможно понять, где и когда снято видео.

Темы: Росcияпропагандавойнаоккупация
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