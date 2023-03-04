Минобороны РФ заявило, якобы Шойгу побывал в Украине
Суббота, 4 марта 2023, 09:24
Министерство обороны РФ заявило, якобы глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск на передовой.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Сообщается, якобы Шойгу был на командном пункте РФ на территории Украины.
Он якобы заслушивал доклады, обсуждал обеспечение войск и раздавал ордена и медали.
Шойгу также заявил воякам, что те "воюют достойно", а впереди у них "много дел".
Доказательств пребывания на территории Украины ведомство не предоставило.
Также невозможно понять, где и когда снято видео.
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