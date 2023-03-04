На Луганщине оккупанты ограничивают передвижение жителей, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

На Луганщине оккупанты ввели ограничения на передвижение для жителей, которые не имеют российского гражданства.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских лиц, не имеющих паспорта гражданина РФ. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская".

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Детали: Также сообщается, что противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины.

В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск. Всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации о постановке на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Генштаб также сообщает, что во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. Российские же оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.