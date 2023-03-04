Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщине оккупанты ограничивают передвижение жителей, не имеющих паспортов РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 18:45
российский паспорт, фото Getty Images

На Луганщине оккупанты ввели ограничения на передвижение для жителей, которые не имеют российского гражданства.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Продолжается принудительная паспортизация населения временно оккупированной и занятой территории Луганской области. Так, оккупанты ввели ограничения на свободное передвижение между населенными пунктами для всех гражданских лиц, не имеющих паспорта гражданина РФ. Под действие ограничений попали Старобельск, Рубежное и Станица Луганская".

Детали: Также сообщается, что противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины.

В частности, в Горловке Донецкой области с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск. Всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации о постановке на воинский учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения.

Генштаб также сообщает, что во временно захваченном Россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, сейчас катастрофически не хватает профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. Российские же оккупанты трудоустраивают на АЭС лиц без соответствующего образования и стажа, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Темы: Луганская областьоккупацияГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN

Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

видео"Люди лежали на дороге и медленно умирали": объявлены подозрения за расстрел колонны в Ирпене

Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

Все новости...
Луганская область
Портится урожай, ограничивают электричество: Генштаб рассказал об оккупационных буднях
В оккупированной Кадиевке взрыв на заводе, где россияне хранили БК – Гайдай
Россия перебрасывает военных на горячие направления, совершила несколько неудачных атак – Генштаб
Последние новости
22:49
В Турции жителей Молдовы "обучали" подготовке беспорядков на антиправительственных протестах - СМИ
22:24
"Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на видео с расстрелом военного
22:11
Еврокомиссия уладила спор с WhatsApp из-за нарушения приватности пользователей
21:51
фотоВ Чехии начали делать надувные HIMARS, которые вводят в заблуждение на поле боя
21:43
Данилов заверил, что об окружении Бахмута речи нет
21:36
Австрийский банк более десяти лет мог обслуживать олигархов из окружения Путина - расследование
21:27
Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN
21:12
Кулеба призывает прокурора МУС расследовать расстрел украинского военнопленного
21:06
Боеприпасы и наказание РФ: Кулеба рассказал, о чем говорил с лидерами немецкой SPD
21:01
В Украину поступили лекарства для онкобольных на сумму почти 11 млн грн
Все новости...