В Киеве на уборку снега выехали 184 единицы техники
Понедельник, 6 марта 2023, 06:33
Утром 6 марта Киев убирают от снега 184 единицы техники.
Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram
Дословно: "Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний".
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Детали: В КГГА призвали водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.