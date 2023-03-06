Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве на уборку снега выехали 184 единицы техники

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 06:33
В Киеве на уборку снега выехали 184 единицы техники
Уборка Киева от снега. Скрин из видео КГГА

Утром 6 марта Киев убирают от снега 184 единицы техники.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний".

Реклама:

Детали: В КГГА призвали водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.

Темы: КиевКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 20 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
13:41
Дуда созвал срочное заседание Бюро нацбезопасности из-за "объекта" с территории Украины
13:37
Массированная атака россиян: в Запорожье погибла учительница
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
Все новости...
Реклама: