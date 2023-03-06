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В Киеве на уборку снега выехали 184 единицы техники

"Украинская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 07:33
Уборка Киева от снега. Скрин из видео КГГА

Утром 6 марта Киев убирают от снега 184 единицы техники.

Источник: Киевская городская государственная администрация в Telegram

Дословно: "Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний".

Детали: В КГГА призвали водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.

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Темы: КиевКГГА
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