У Києві на прибирання снігу виїхали 184 одиниці техніки

Прибирання Києва від снігу. Скрін з відео КМДА

Вранці 6 березня Київ прибирають від снігу 184 одиниці техніки.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram

Дослівно: "Триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 184 одиниці техніки та 152 людини із 25 бригад із ручного прибирання "Київавтодору". Двори та прибудинкові території прибирають працівники керуючих компаній".

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Деталі: У КМДА закликали водіїв і пішоходів враховувати погодні умови і бути максимально обачними на дорогах.