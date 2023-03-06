У Києві на прибирання снігу виїхали 184 одиниці техніки
Понеділок, 6 березня 2023, 07:33
Вранці 6 березня Київ прибирають від снігу 184 одиниці техніки.
Джерело: Київська міська державна адміністрація у Telegram
Дослівно: "Триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 184 одиниці техніки та 152 людини із 25 бригад із ручного прибирання "Київавтодору". Двори та прибудинкові території прибирають працівники керуючих компаній".
Деталі: У КМДА закликали водіїв і пішоходів враховувати погодні умови і бути максимально обачними на дорогах.
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